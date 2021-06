Chance auf zusätzliches Geld für Radwegenetz: VG-Rat Rengsdorf-Waldbreitbach beauftragt Verwaltung mit förderfähiger Projektplanung

Der Ausbau der Radwege ist längst nicht mehr nur für den Tourismus interessant. Der öffentliche Personennahverkehr der Zukunft nimmt verstärkt die oft relativ kurzen Strecken von der Haustür bis zur Bushaltestelle an zentralen und wirtschaftlich zu betreibenden Linien in den Blick. Und da spielt das E-Bike oder das herkömmliche Fahrrad einer wachsende Rolle. Vor diesem Hintergrund will die Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach sich die üppigen Fördermittel für die Radinfrastruktur aus dem von der Bundesregierung neu aufgelegten Sonderprogramms „Stadt & Land“ nicht entgehen lassen.