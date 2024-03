Plus Region

CDU-Politiker kritisieren geplante Kluwo-Außenstelle: Forderung nach Kontrolle der Wolfspopulation

i Im Westerwald gibt es zwei Rudel: das Leuscheider und das Hachenburger Wolfsrudel. Die Schaffung einer Kluwo-Außenstelle in Dierdorf wird von CDU-Politikern kritisiert. Foto: Julian Stratenschulte/picture alliance/dpa

In Dierdorf will die rheinland-pfälzische Landesregierung mit dem Koordinationszentrum Luchs und Wolf (Kluwo) eine Ansprechstelle schaffen (die RZ berichtete). Die Außenstelle entsteht damit in dem Bereich, in dem derzeit zwei Wolfsrudel mit jeweils zwei Elternteilen in jedem Rudel leben. Diese erste Außenstelle des Kluwo soll Ansprechpartner für Bürger, aber auch Weidetierhalter, Jäger sowie für Kommunen und Naturschutzfreunde sein. Kritik gibt es nun von CDU-Politikern.