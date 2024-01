CDU will in Neuwied stärkste Kraft werden: Diese Kandidaten stellen sich zur Wahl

Martin Hahn und Jan Petry führen die Kandidatenliste des CDU-Stadtverbands Neuwied für die Kommunalwahl im Juni an – das haben die Christdemokraten während einer Mitgliederversammlung beschlossen. Mit ihrer Liste will die CDU ein breites Spektrum abdecken.

Sind bereit für die Kommunalwahl: Die bunte Zusammenstellung der Kandidatenliste für die Stadtratswahl soll garantieren, dass alle gesellschaftlichen Stimmen in den Positionen Neuwieder CDU Gehör finden. Foto: CDU Stadtverband/Jan Petry

Der CDU-Stadtverband Neuwied startet in den Wahlkampf zur Kommunalwahl im Juni. In einer Rede definierte Martin Hahn, Vorsitzender der Stadtratsfraktion, Ziele und zentrale Handlungsfelder der CDU für die kommenden fünf Jahre, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Erwerb und Erschließung von Gewerbeflächen, der damit einhergehenden Ansiedlung von Unternehmen und Schaffung von gut bezahlten Arbeitsplätzen. Millioneninvestitionen in Kitaplätze, Schulen und Sportstätten, Förderung und Bau von Hunderten neuer Wohnungen. Ausbau des Radwegenetzes, eine Investitionsoffensive zur Verbesserung der Infrastruktur unserer Stadtteile sowie weitere Aktivitäten zur Steigerung der Attraktivität unserer Innenstadt“, zählte Hahn auf.

Massiv in erneuerbare Energien investieren

Darüber hinaus werde man gemeinsam mit den Stadtwerken massiv in die Erzeugung erneuerbarer Energien investieren. In einer Genossenschaft sollen alle Neuwieder die Möglichkeit erhalten, sich an Solar- und Windkraftanlagen zu beteiligen, so Hahn.

Auch der Stadtverbandsvorsitzende Jan Petry sieht gute Chancen für seine Partei, stärkste Kraft im neuen Stadtrat zu werden. Er zeigt sich erfreut über die Geschlossenheit der Neuwieder CDU über Ortsgrenzen hinweg: „Stimmergebnisse von weit über 90 Prozent zeigen, dass unser Team für die Kommunalwahl von der gesamten Partei getragen ist.“

Kandidaten decken breites Spektrum ab

Hinter Hahn und Petry folgen auf den weiteren vorderen Listenplätzen Martin Monzen (Vorsitzender Innenstadt und Heddesdorf), Markus Blank (Heimbach-Weis), Verena Schütz (Junge Union, Heddesdorf), Ralf Emmel (Altwied), Andrea Ley (Heimbach-Weis), Nina Gross (Oberbieber), Jörg Röttgen (Engers), Karl-Heinz Wilhelmy (Irlich), Andrea Monzen (Feldkirchen) sowie Peter Blum (Gladbach).

Die Christdemokraten betonen, dass die Kandidaten ein breites Spektrum an Qualifikation, gesellschaftlichem Engagement und Erfahrung abbilden. Die Bandbreite reiche vom Schüler bis zum Rentner, vom aktiven Betriebsratsmitglied bis zum Personalleiter, vom Angestellten bis zum Selbstständigen. Aktive in Sportvereinen, freiwilliger Feuerwehr, Karneval, Kirchen und Bürgervereinen seien gleichermaßen vertreten. Diese Vielfalt garantiere, dass alle gesellschaftlichen Stimmen in den Positionen der CDU-Neuwied Gehör finden.

Die weiteren Listenplätze

Die weiteren Listenplätze bei den Christdemokraten belegen Georg Schuhen (Heddesdorf), Judith Schmitz (Heimbach-Weis), der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Engers und Kandidat der Jungen Union, Leonidas Vassiliadis (Engers), Thorsten Dreistein-Faustmann (Innenstadt), der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Niederbieber mit Segendorf, Rodenbach, Torney und Altwied, Wolfgang Hardt (Torney), Frank Nink (Heimbach-Weis), Friedrich Glabach (Heddesdorf), Marco Kappelmeier (Heimbach-Weis), Anja Schütz (Heddesdorf), der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Oberbieber, Jörg Röder (Oberbieber), Silvana Cremer (Segendorf), Andreas Hofschulz (Engers), Michael Bleidt (Heimbach-Weis) und Alexander Stenzel (Heddesdorf).

Es folgen Rüdiger Olschewski (Irlich), Pia Schmitz (Feldkirchen), Sven Glabach (Heddesdorf), Roland Zils (Heimbach-Weis), der Vorsitzende des CDU-Ortsverbandes Gladbach, Christian Blum (Gladbach), Stefan Busch (Torney), Jenny Berger (Block), Melanie Martens (Oberbieber), Ruth Köfer (Heimbach-Weis), Heinemann (Heddesdorf), Dieter Neckenig (Engers), Rita Dierkes (Innenstadt), Michael Cremer (Segendorf), Julius Petry (Heddesdorf), Ruth Solbach (Irlich), Thorsten Fischer (Gladbach), Jörg Kluckow (Feldkirchen), Afsaneh Naraghi-Asl (Heddesdorf), Thorsten Heß (Niederbieber), Guido Hahn (Gladbach), Philipp Ley (Heimbach-Weis) sowie Jörg Meine (Innenstadt).