Herdorf

Geparkter PKW beschädigt, Verursacher ist flüchtig

In der Zeit vom 12.12.2023, 20:00 Uhr, bis zum 13.12.2023, 08:00 Uhr parkte eine 35jährige Frau ihren Pkw in Herdorf im Struthweg, in Fahrtrichtung Wolfsweg, ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand.