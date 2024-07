Rengsdorf

Cabrio in Flammen: Rengsdorfer Feuerwehr löscht Fahrzeug von ehemaligem Feuerwehrchef im Kreis Neuwied

Von Jörg Niebergall

i Die Feuerwehr Rengsdorf musste zu einem besonderen Fahrzeugbrand ausrücken. Foto: Jörg Niebergall

Selbst Feuerwehrleuten brennt mal etwas an: In Rengsdorf mussten die Kameraden am Samstag (20. Juli) wegen eines Fahrzeugbrandes ausrücken. Dabei stellte sich heraus, dass es der Wagen des früheren ersten Feuerwehrmanns im Kreis Neuwied ist.