„In Buchholz stonn all Spalier“: Unter großem Beifall hat die Karnevalgesellschaft (KG) „So sind wir Buchholz“ ihre große Prunksitzung gefeiert. Unter großem Beifall, so die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung, zogen Funken, Stadtsoldaten und Elferrat mit ihrem amtierenden Prinz Stefan I. von Knabüß, Stippefott und Elferrat in den voll besetzten Saal Höfer ein.