Bruchhausen

Bruchhausen ehrt die Gottesmutter: Lichterprozession im Sommerregen

Von Heinz-Werner Lamberz

i Lichterprozession in Bruchhausen Foto: Heinz-Werner Lamberz

Trotz des angekündigten Regens ließen die Gläubigen, die jedes Jahr an der Lichterprozession in Bruchhausen zu Ehren der Gottesmutter teilnehmen, sich nicht abhalten, Gebete und Danksagungen für eingetroffene Hilfe in Notsituationen gen Himmel zu schicken.