Plus Dernbach Brandschutz reicht nicht aus: Flüchtlingsunterkunft im Gewerbegebiet Urbacher Wald ist in der Schwebe Von Lars Tenorth i Werden in diesem Gebäude im Gewerbegebiet Urbacher Wald zukünftig Flüchtlinge untergebracht? Aktuell ist es noch ungewiss. Foto: Lars Tenorth Im Gewerbegebiet Urbacher Wald soll ein Gebäude angemietet werden, um zusätzlichen Wohnraum für Flüchtlinge vorhalten zu können und auf möglicherweise stärker werdende Flüchtlingsströme vorbereitet zu sein (die RZ berichtete). Federführend ist die Verbandsgemeinde Puderbach, es ist ein gemeinsames Vorhaben nicht mehr nur mit der VG Rengsdorf-Waldbreitbach, sondern auch mit der VG Dierdorf. Lesezeit: 2 Minuten

Doch, ob das leer stehende Containermodul in Dernbach am Ende auch als Wohnraum für Flüchtlinge dient, ist in der Schwebe. Denn beim Brandschutz muss erst noch deutlich nachgebessert werden. "Der Brandschutz ist nicht gewährleistet." In der jüngsten Puderbacher VG-Ratssitzung erklärte Bürgermeister Volker Mendel, dass zwar die erste Besichtigung der Bürolandschaft positiv ausgefallen ...