Brand im Biomasseheizkraftwerk in Neuwied bekämpft: Feuer drohte auf Hackschnitzel überzugreifen

Die Feuerwehren verhinderten im Biomasseheizkraftwerk das Entzünden der Hackschnitzel. Foto: /Feuerwehr Niederbieber-Segendorf/Markus Noll

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mussten die Feuerwehren zu einem Brand im Biomasseheizkraftwerk der Stadtwerke Neuwied (SWN) im Sohler Weg ausrücken. Ursache war vermutlich die Selbstentzündung einer Maschine, deren Feuer auf die in der Halle gelagerten Holzhackschnitzel überzugreifen drohte, schreiben die SWN am Freitag in einer Pressemitteilung.

Nach der Alarmierung gegen 18 Uhr durch die Brandmeldeanlage rückten die Wehren von Neuwied, Niederbieber-Segendorf und Heimbach aus. Die Bereitschaft für Neuwied übernahm der Löschzug aus Engers. In Mitleidenschaft gezogen wurde durch die Hitze das Dach des Biomasseheizkraftwerks: „Das Übergreifen der Flammen auf die Hackschnitzel sowie auf die Technik konnten die Wehren verhindern. Der Weiterbetrieb kann jedoch erst dann erfolgen, wenn Technik und Statik geprüft worden sind“, so SWN-Chef Stefan Herschbach.

Oberbürgermeister Jan Einig, der ebenfalls vor Ort war, dankte den Wehren für den Einsatz. Dankbar seien beide auch der Firma Flohr, die spontan Hilfe angeboten und die Arbeiten unterstützt hatte. Die Wehren rückten um 22 Uhr ab, nachdem klar war, dass sich die Hackschnitzel durch die Hitze nicht entzünden können.

Das Biomasseheizkraftwerk ist einer von drei Standorten, von wo Fernwärme ins Netz eingespeist wird: „Bis zum Wiederanfahren der Anlage übernimmt das Heizkraftwerk in der Museumstraße“, sagt Herschbach. Die Versorgungssicherheit sei damit gewährleistet. "Das Beispiel zeigt aber, dass wir auch im Zuge der Wärmewende vor der Herausforderung stehen, beim Ausfall einer Anlage immer ein redundantes System zu haben.“