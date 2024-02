Bombendrohung geht per E-Mail an fünf Neuwieder Schulen: Schüler und Lehrer teils evakuiert

Eine Bombendrohung gegen mehrere Schulen im Neuwieder Stadtgebiet hat am Montagvormittag Schüler, Lehrer und Einsatzkräfte in Atem gehalten. Gegen 10.30 Uhr war bei fünf Schulen eine E-Mail eingegangen, in der der anonyme Absender nach Informationen unserer Zeitung eine Explosion für 12 Uhr am selben Vormittag ankündigte. Am frühen Nachmittag kam dann die Entwarnung von der Polizei.