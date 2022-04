Am Ortsrand von Marienrachdorf haben die Bauarbeiten für ein neues Firmengebäude begonnen. Mit dem nachhaltigen Neubau, der in etwa einem Jahr fertiggestellt sein soll, kehrt die Firma Bioturm Naturkosmetik mit Entwicklung, Verwaltung, Lager und Shop an ihren Stammsitz zurück – nicht zuletzt, weil dann viele Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz fußläufig erreichen können, betont Geschäftsführerin Laura Maßfeller.