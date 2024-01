Bereit für den Wahlkampf: SPD im Kreis Neuwied stellt Kandidaten für Kreistag auf

Sehen sich für den Wahlkampf bestens aufgestellt: die Sozialdemokraten im Kreis Neuwied. Foto: Sebastian Lück

Sie haben gut Lachen, die Sozialdemokraten im Kreis Neuwied. Denn erst kürzlich haben sie im Amalie-Raiffeisen-Saal der Volkshochschule Neuwied ihre Kandidaten für den Kreistag aufgestellt.

„Wir haben 59 engagierte Männer und Frauen aus allen Schichten der Gesellschaft, die sich für den Kreis Neuwied einsetzen wollen“, wird Martin Diedenhofen, Kreisvorsitzender und Spitzenkandidat, in einer Pressemitteilung der SPD zitiert. Und mehr: „Von der Erzieherin zum Verwaltungsangestellten, über den Elektrotechnikermeister, den Bankbetriebswirt und die Gymnasiallehrerin bis zum hauptamtlichen Gewerkschafter und unseren Verbandsbürgermeistern – wir können auf viel Erfahrung, junge Perspektiven und verschiedene Kompetenzen bauen. Dazu kommt das zahlreiche Engagement in Ehrenämtern und Vereinen. Wir sind tief verwurzelt in der Gesellschaft – nah bei de Leut‘ eben“, sagt der Bundestagsabgeordnete stolz.

Staatssekretär eingeladen

Als besonderen Gast hatten die Genossen den parlamentarischen Staatssekretär aus dem Bundesbauministerium, Sören Bartol, eingeladen. Ein buntes Potpourri an politischen Themen hatte Bartol im Gepäck. Neben Bau- und Wohnungspolitik sprach er auch kritisch über die Kommunikation der Bundesregierung. Das müsse und werde besser werden, stellte er in Aussicht. Positiv sei die enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der SPD-geführten Landesregierung in Mainz.

Wie gewohnt ging es aber auch um konkrete Inhalte, geht aus dem Schreiben weiter hervor. Im Hinblick auf die Kommunalwahl haben die Genossen einiges vor. Landtagsabgeordnete Lana Horstmann und die Fraktionsvorsitzende der Kreistagsfraktion, Petra Jonas, stellten die inhaltlichen Leitlinien vor: bezahlbares Leben, Infrastruktur, Schulen und Kitas, Ehrenamt und Vereine, Wirtschaft, Gesundheit. „Wir wollen anpacken! Unser Angebot an die Bürgerinnen und Bürger ist eine zukunftsorientierte, nachhaltige und sozial ausgewogene Politik für den Kreis. Was uns besonders von der politischen Konkurrenz abhebt, ist der Anspruch an uns selbst, die Gesellschaft zusammenzuhalten. Das 'Wir' muss in den Vordergrund!“, so Horstmann.

Prominente Namen

Bereits die ersten zehn Plätze der Liste sind mit prominenten Namen besetzt, die sich über den ganzen Kreis verteilen. Mit Martin Diedenhofen (Erpel), dem Bundestagsabgeordneten für den Kreis Neuwied, wird die Liste der SPD prominent angeführt. Petra Jonas (Feldkirchen), Fraktionsvorsitzende, folgt auf Platz zwei. Auf Platz drei geht der Bürgermeister der Verbandsgemeinde (VG) Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen, ins Rennen. Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (Oberbieber) folgt auf Platz vier.

Fredi Winter (Neuwied), Urgestein der Sozialdemokraten, steht auf Platz fünf. Volker Mendel, Bürgermeister der VG Puderbach, belegt Platz sechs. Juso-Kreisvorsitzende Marie-Christin Schlüter (Ockenfels) steht auf Platz sieben. Der Fraktionsvorsitzende der SPD-Stadtratsfraktion Neuwied, Sven Lefkowitz (Heddesdorf), bekleidet Platz acht. Auf dem neunten Platz steht die Erste Beigeordnete der VG Asbach, Stefanie Klör. Regionalgeschäftsführer der SPD, Janick Helmut Schmitz (Heimbach-Weis), komplettiert die ersten zehn Plätze.