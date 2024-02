Wie ist es um den sozialen Wohnungsbau in der Verbandsgemeinde (VG) Asbach bestellt? Diese Frage stellt sich Dietmar Lauer, der für die FWG im VG-Rat sitzt, nach eigener Aussage seit Langem. Daher hat er nun einen Antrag in den Rat eingebracht, um dies zu thematisieren. Fazit: Die VG Asbach will sich auch von der Neuwieder Siedlungsgesellschaft GSG beraten lassen.