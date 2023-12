Im Schlosstheater in Neuwied steht Claudia Wenzel zurzeit in der Weihnachtskomödie „Alle unter eine Tanne“, aber sonst kennt man sie vor allem aus dem Fernsehen: In Produktionen vom Landarzt bis zum Tatort ist sie in schöner Regelmäßigkeit auf dem Bildschirm zu sehen. Die RZ hat sich mit ihr unterhalten.