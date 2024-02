Bei Straßenhaus von B256 abgekommen: Eingeklemmter Fahrer aus Auto befreit

Die Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach rettete in der Nacht zu Montag außerdem eine Person bei Niederbreitbach aus der Wied.

Ein Auto war von der B256 abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Foto: Feuerwehr der VG Rengsdorf-Waldbreitbach

Die Feuerwehr der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach hat am Rosenmontag eine Person befreit, die nach einem Unfall in ihrem Auto eingeklemmt war. Die Feuerwehreinheiten Bonefeld, Kurtscheid und Rengsdorf wurden um 9.44 Uhr zu dem Verkehrsunfall auf der B256 Richtung Straßenhaus in Höhe der Kurve Nöckel alarmiert.

Vor Ort fand die Einheit Bonefeld, die zuerst eintraf, einen verunglückten Pkw mit einer eingeklemmten Person vor, der in Fahrtrichtung Straßenhaus von der Fahrbahn abgekommen war und in Folge gegen einen Baum geprallt war, schildert die Feuerwehr in einer Pressemitteilung.

Fahrertür mit hydraulischem Spreizer geöffnet

Das Auto wurde in Absprache mit dem Notarzt mit einer Seilwinde auf die Fahrbahn gezogen. Anschließend wurde die Fahrertür mit einem sogenannten hydraulischen Spreizer geöffnet, um eine ausreichende Rettungsöffnung zu schaffen.

Der Fahrer wurde in Abstimmung mit dem Notarzt aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben. Auslaufende Betriebsstoffe wurden durch die Feuerwehr aufgenommen und entsorgt. An der Einsatzstelle waren auch Kräfte der Polizei und des Landesbetrieb Mobilität.

Andere Person drohte zu Ertrinken

Bereits am Sonntag wurden die Einheiten Niederbreitbach, Waldbreitbach und Hausen um 23.51 Uhr alarmiert. Eine Person befindet sich in einem fließenden Gewässer und droht zu Ertrinken, hieß es.

Der Einsatz konnte durch die koordinierte Suche recht schnell abgeschlossen werden, die Feuerwehr fand die Person im Bereich des Freizeitparks Niederbreitbach in einem Entwässerungsgraben auf und versorgte sie. Die Person wurde mit einer Schleifkorbtrage aus der misslichen Lage gerettet und dem Rettungsdienst übergeben.