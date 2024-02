Bei Bonefeld frontal gegen einen Baum geprallt: Junge Autofahrerin ist schwer verletzt

In einer Kurve war eine Fahrerin offensichtlich zu schnell unterwegs und verlor die Kontrolle. Schwer verletzt wurde sie zunächst vor Ort versorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Schwerer Unfall im Westerwald: Am Montagmorgen hat sich um 9.44 Uhr auf der B256 zwischen dem „Kurtscheider Stock“ und Straßenhaus ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem die alleinbeteiligte Fahrzeugführerin schwere Verletzungen erlitt. Die junge Fahrerin fuhr auf der Bundesstraße in Richtung Straßenhaus, nach jetzigem Ermittlungsstand verlor sie im Verlauf einer Rechtskurve aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihr Auto, so die Polizei.

Die Frau kam von der Straße ab und prallte mit ihrem Fahrzeug frontal gegen einen Baum. Dabei erlitt sie schwere Verletzungen, die nach jetzigem Stand nicht lebensbedrohlich sind. Aufgrund der Art und Schwere der Verletzungen wurde sie zunächst notärztlich in ihrem Pkw versorgt, anschließend holte die Feuerwehr sie aus dem Fahrzeug, und sie wurde mit einem Krankenwagen in ein umliegendes Krankenhaus transportiert.

Der nicht mehr fahrbereite Wagen der jungen Frau wurde durch einen Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Die Bundesstraße musste für den Zeitraum der Unfallaufnahme von 9.45 Uhr bis 11.30 Uhr in beide Richtungen gesperrt werden. Der fließende Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.