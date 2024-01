Bedrohte Nagetiere, Affen und Vögel: Zoo Neuwied schützt und unterstützt Tiere mit Artenschutzeuro

Der Zoo Neuwied unterstützt verschiedene Projekte – darunter eins, das rote Varis schützt. Sie sollen es laut Zoo mittlerweile von der Liste der 25 gefährdetsten Primaten weltweit runtergeschafft haben. Foto: Katja Tuszinksky

Das Wetter im Kreis Neuwied zeigt sich aktuell von seiner besten Seite: Milde Temperaturen, die Frühlingsgefühle aufkommen lassen, und eine lachende Sonne, die sich über dem Mittelrheintal, das sich unterhalb des Zoos Neuwied in der Ferne erstreckt, breitmacht. Zum Lachen ist auch Zoodirektor Mirko Thiel, der sich momentan nicht nur über die schöne Aussicht freut. „Seit seiner Einführung Ende 2022 haben wir innerhalb eines Jahres mit unserem Artenschutzeuro rund 90.000 Euro erzielt“, wird er in einer Pressemitteilung des Zoos zitiert. „Das freut nicht nur mich enorm, sondern auch unsere Partnerorganisationen im In-situ-Artenschutz, an die wir das Geld zu 100 Prozent weitergeben.“

Vier Projekte ausgewählt

Zu Beginn des Artenschutzeuroprojektes seien durch den Zoo vier Artenschutzprojekte ausgewählt worden, die jeweils eine bedrohte Tierart und deren Lebensraum in den Fokus ihrer Schutzbemühungen stellt, ist dem Schreiben zu entnehmen. Die International Crane Foundation arbeitete 2023 einen neuen Artenschutzplan für südafrikanische Paradieskraniche aus. „Nicht nur für die eigentlichen Artenschutzmaßnahmen, auch für deren Planung und Implementierung auf Regierungsebene werden Geldmittel benötigt, und diese Phase konnten wir bereits im April 2023 mit 10.000 Euro aus den Artenschutzeuroeinnahmen unterstützen“, so Thiel.

Die drei übrigen Projekte, deren Unterstützung zu Beginn beschlossen wurde, werden über die Zoologische Gesellschaft für Arten- und Populationsschutz (ZGAP) koordiniert. Mit dem Pakarana, der Peters-Ameive und der Ecuador-Amazone unterstützt der Zoo Neuwied den Schutz je einer südamerikanischen Nagetier-, Echsen- und Papageienart.

Viele Mittel übrig

„Dieser Schutz beinhaltet unter anderem die Anstellung von Rangern, die die Schutzgebiete patrouillieren, die Installation von Nistboxen, Überwachung und Dokumentation der Tiere, Aufklärungsprogramme zur Sensibilisierung der lokalen Bevölkerung sowie Wiederansiedelungsprojekte“, erläutert Thiel, und ergänzt: „Insgesamt haben wir der ZGAP für die Finanzierung dieser Projekte im Oktober 37.500 Euro überwiesen – und hatten danach erfreulicherweise noch so viele Mittel übrig, dass wir noch weitere Projekte mit in unsere Förderung aufnehmen konnten.“

Mit der Altyn Dala Conservation Initiative wurde ein Projekt gewählt, das die „Goldene Steppe“ in Kasachstan sowie deren Bewohner schützt, zu denen neben Saiga-Antilopen und Wildeseln auch die Przewalskipferde gehören, die im Zoo Neuwied gehalten werden. Auch rote Varis und braune Klammeraffen werden im Zoo Neuwied gepflegt und sind stark bedroht, und auch deren wilde Verwandte erhalten nun Unterstützung aus Neuwieder Artenschutzeuromitteln, mit denen die Schutzprojekte in Madagaskar und Venezuela gefördert werden. „Dank Projekten wie dem Antongil-Conservation-Projekt hat es der rote Vari bereits von der Liste der 25 gefährdetsten Primaten weltweit runtergeschafft. Der braune Klammeraffe steht jedoch noch drauf – vielleicht können wir dazu beitragen, das zu ändern“, hofft Zoodirektor Thiel.

Freiwillige Leistung

„Dass wir bis zum Jahresende 2023 insgesamt 80.500 Artenschutzeuro verteilen konnten, freut uns jedenfalls sehr und zeigt, dass nicht nur wir Artenschutz als unsere Kernaufgabe sehen, sondern dass auch unsere Besucher dahinterstehen – denn der Euro ist eine freiwillige Leistung, die sowohl an der Kasse als auch im Onlineshop problemlos abgewählt werden kann.“

Sind im ersten Jahr also 80.500 Euro über den Artenschutzeuro eingenommen worden? Mirko Thiel verneint: „Es waren sogar rund 90.000 Euro. Etwa 10.000 Euro warten noch auf ihre Ausschüttung – und die sollen an ein regionales Projekt gehen. Artenschutz ist nämlich natürlich nicht nur in Asien, Afrika oder Südamerika wichtig, sondern fängt vor unserer eigenen Haustür an. Auch bei uns gibt es leider bedrohte Arten und Lebensraumzerstörung.“

Auf Kooperationspartern verlassen

Zu den gefährdetsten einheimischen Tieren gehören Fledermäuse, und für die soll ein Schutzprojekt gefördert werden, das wichtige Nistbäume kauft und so vor der Abholzung bewahrt. „Wenn es soweit ist und wir die Mittel ausgeschüttet haben, fahren wir sicher auch selbst mal hin und schauen uns die Schutzmaßnahmen vor Ort an. Reisen nach Kasachstan, Madagaskar oder Ecuador hingegen sind leider nicht geplant – da verlassen wir auf unsere Kooperationspartner und verfolgen die Entwicklungen vor Ort anhand der Projektdokumentation.“