Plus Neuwied Bedarfsplan 2025: Mangel an Kitaplätzen in Neuwied soll behoben werden Von Rainer Claaßen i Insgesamt 275 zusätzliche Kitaplätze hat die Stadt Neuwied in den vergangen vier Jahren geschaffen. Zuletzt weihte Bürgermeister Peter Jung im Juli diesen Jahres die Erweiterung der Kita Rommersdorf ein. Foto: Stadt Neuwied / Maxie Meier (Archiv) Seit dem Jahr 2021 wurden in der Stadt Neuwied 275 zusätzliche Kitaplätze geschaffen. Ein klarer Fortschritt, aber immer noch zu wenig: 336 Betreuungsangebote fehlen noch. Lesezeit: 2 Minuten

Seit vorigem September trägt die Stadt Neuwied das von Unicef vergebene Siegel „Kinderfreundliche Kommune“. Eine Auszeichnung, die verpflichtet. Doch zum Beispiel beim Angebot an Kitaplätzen gibt es – wie in vielen anderen Gemeinden auch – noch einige Defizite. Immerhin wird das Thema seit einiger Zeit beherzt angegangen. So konnte der ...