Plus Neuwied/Region Bauern zufrieden mit Ablauf der Kundgebung in Neuwied: Mehr Protestteilnehmer als erwartet Bundesweit haben die Bauern zum Auftakt ihrer Protestwoche teils ganze Städte verkehrstechnisch lahmgelegt. Am frühen Montagnachmittag ging auch in der Neuwieder Innenstadt kaum mehr etwas. Hunderte Bauern und Transportunternehmer blockierten mit ihren etwa 200 Fahrzeugen Straßen und Plätze. Von Ralf Grün

Höhepunkt nach einer Sternfahrt in die Deichstadt war die Kundgebung vor der Kreisverwaltung. Wie die RZ am Dienstag von Verantwortlichen erfuhr, lief der Protesttag für die Region, der sein Ende mit einer zentralen Kundgebung in Koblenz fand aus Sicht der Bauern ganz nach Wunsch. Offenbar ist gelungen, auch diejenigen zu aktivieren, ...