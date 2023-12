Bau von Windrädern in der VG Unkel: Bei der Realisierung entscheiden Bürger mit

Die vier Ortsgemeinden der Verbandsgemeinde (VG) Unkel haben die Ansiedelung eines Windparks ins Auge gefasst und wollen ein gemeinsames Konzept erarbeiten. Dazu wurde bereits ein Arbeitskreis gegründet. In den Räten der Ortsgemeinden wird das Thema aktuell behandelt. In Erpel stand das Thema „Solidarpakt Windkraft“ in der vergangenen Sitzung auf der Tagesordnung und wurde wohlwollend zur Kenntnis genommen.