Bande schlägt zu: Falsche Spendensammler im Kreis Neuwied unterwegs – Zeugen gesucht

Als Spendensammler gaben sich eine Frau und zwei Männer am Donnerstag, 11. Januar, aus und versuchten erst einen Mann am Westerwaldpark zu bestellen – der Versuch schlug fehl, später hatte die Bande dann aber auf einem Rewe-Parkplatz in Rengsdorf Erfolg.

Wie die Polizei Straßenhaus berichtet, meldete am Donnerstagnachmittag ein Mann bei der Inspektion einen versuchten Taschendiebstahl am Westerwaldpark Oberhonnefeld. Dabei sei er zunächst von einer Frau mit einem Zettel zur Spendensammlung für behinderte Kinder abgelenkt worden, während ein zweiter Täter von hinten versuchte, in die Tasche zu greifen. Dies fiel dem Geschädigten jedoch auf – das Duo flüchtete in unbekannte Richtung.

Etwa 30 Minuten später ging ein weiterer Anruf bei der Polizei Straßenhaus ein: Verdächtige Spendensammler seien auf dem Rewe-Parkplatz in Rengsdorf unterwegs, hießt es – diesmal mit Erfolg. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte auf dem Parkplatz ein BMW mit WAN-Kennzeichen kontrolliert werden. Im Inneren des Wagens befanden sich zwei Männer und eine Frau.

Aufgrund der Personenbeschreibung konnte die zuvor gemeldete Tat beim Westerwaldpark ebenfalls ihnen zugeordnet werden. Bei der Durchsuchung des Autos und der Personen fanden die Beamten Bargeld und weitere Beweismittel. Es erfolgte eine vorläufige Festnahme. Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurden die Beschuldigten wieder entlassen. Bei den Tätern handelt es sich um zwei junge Männer im Alter von 19 Jahren und einer Frau von 36 Jahren. Sie haben ein südosteuropäisches Aussehen und jeweils eine schlanke Figur. Möglicherweise kam es auf den Parkplätzen anderer Einkaufsmärkte zu gleich gelagerten Delikten.