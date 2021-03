Bad Hönningen liegt nun nicht mehr nur am Rhein, sondern auch im Weltall. Was auf den ersten Blick seltsam klingt, ist ganz leicht zu erklären: Der gebürtige Hönninger Werner Becker, Professor am Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik der Ludwig-Maximilians-Universität (LMU) München, hat einem Objekt in den Sternen, welches er mitentdeckt hat, den Namen „Hoinga“ gegeben – den mittelalterlichen Namen der Stadt Bad Hönningen.