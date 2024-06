Linz

Ausstellung läuft aktuell: Bildhauerin zeigt ihre Kunst in Linz

Von Heinz-Werner Lamberz

i Die Bildhauerin Doris Kamlage zeigt aktuell ihre Kunst in Linz. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Die Bildhauerin Doris Kamlage hat Materialien des Alltags für ihre am Wochenende eröffnete Ausstellung in Linz genutzt. Zu dieser Ausstellung lud die Gruppe KLIO – Zeitgenössische und historische Kunst Linz am Rhein ein.