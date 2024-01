Ausstellung im „Markt9“: Linzer Kunstverein präsentiert die „Jahresgaben“

Wie facettenreich das künstlerische Schaffen von Mitgliedern und Ausstellern des Linzer Kunstvereins ist, können Kunstinteressierte anhand der „Jahresgaben 2023“ in der Galerie „Markt9“ in Linz sehen. Die Schaufensterausstellung wurde am Samstagabend vom Ersten Vorsitzenden Norbert Boden in der Galerie eröffnet. Neben den Gästen waren auch die Kunst schaffenden Vereinsmitglieder vertreten, die eines ihrer Werke als Jahresgabe für einen guten Zweck zur Verfügung stellten.