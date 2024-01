Am Freitagabend war die Stimmung unter den vielen Marktbeschickern noch etwas getrübt: Nachdem es am frühen Nachmittag etwas geregnet hatte, lief die Nachfrage nach den Currywürsten, die an insgesamt 27 Ständen angeboten wurden, und den Schokoladenspezialitäten, mit denen 17 Händlern gekommen waren, noch etwas verhalten an. Das änderte sich aber rasant.