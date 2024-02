Plus Feldkirchen Ausgezeichnete Jungforscher im Kreis: Preise für Schülerprojekte in den Bereichen Physik, Chemie und Biologie Man nehme eine Idee, überzeuge seine Freunde von seinem Projekt und reiche das Ergebnis schließlich beim Wettbewerb „Jugend forscht“ ein. So ähnlich muss auch der zwölfjährige Philipp Fergen aus Sayn (IGS Johanna Loewenherz Neuwied) gemacht haben, als er gemeinsam mit Philipp Schüller (11) und Yusuf Isiklar (11) das Herstellen von Papier beim Regionalentscheid in den Räumen der Firma Lohmann in Feldkirchen präsentierte. Von Jörg Niebergall

Insgesamt 65 Teilnehmer hatten sich mit 38 eingereichten Projekten in den Bereichen Biologie, Physik, Chemie und Geo- und Raumwissenschaften am Samstagnachmittag in den Räumen der Firma Lohmann GmbH & Co. KG ein Stelldichein gegeben. Dabei „kämpften“ die Jungen und Mädchen in zwei Altersklassen („Jugend forscht“, 15 bis 21 Jahre, und ...