Ausbildung on Ice in Neuwied: Auf unkonventionellem Weg zum Vertrag

Das Neuwieder Icehouse ist viel mehr als eine Spielstätte für Eishockeyprofis – auch Breitensport und Freizeitvergnügen finden hier statt. Und dafür ist auch zu einem gewissen Teil die private Unterstützung gedacht, die vor einer Weile institutionalisiert wurde. Doch es geht noch weiter. Foto: Rainer Claaßen

Die Eishalle Neuwied avanciert zum Schauplatz des „Azubi-Speed-Dating on Ice“, kündigt die Regionalstelle der Industrie- und Handelskammer (IHK) Neuwied an. Die Veranstaltung am Freitag, 15. März, vereine „die traditionelle Arbeitswelt mit der aufregenden Atmosphäre einer Eislaufbahn“, so die IHK und schreibt in ihrer Ankündigung weiter: „Junge Talente, die nach einem Ausbildungsplatz suchen, haben hier die Gelegenheit, potenzielle Arbeitgeber auf unkonventionelle Art und Weise kennenzulernen.“

Die Eishalle biete nicht nur eine lockere Atmosphäre, sondern fördere auch das spontane und authentische Kennenlernen – weg von klassischen Bewerbungsgesprächen. „Wir wollen mit dem Azubi-Speed-Dating on Ice ein Event schaffen, das die oft formellen Grenzen zwischen Unternehmen und Auszubildenden überwindet“, erläutert Kristina Kutting, IHK-Regionalgeschäftsführerin für Altenkirchen und Neuwied.

Zwei Zeitslots vorgesehen

Interessierte Bewerber um einen Ausbildungsplatz sind dazu eingeladen, sich am 15. März im Icehouse in der Andernacher Straße 111 in Neuwied einzufinden. Das Azubi-Speed-Dating findet in zwei Zeitslots statt, in denen die Interessenten vor Ort Gesprächstermine mit Unternehmen vereinbaren können. Pro Zeitslot werden jeweils 15 Unternehmen vertreten sein, die 42 Berufe für die Ausbildung anbieten. Die Veranstaltung endet um 17.30 Uhr.

Friederike Henrichsen von der Agentur für Arbeit empfiehlt den Interessenten, einen Lebenslauf mitzubringen, um diesen potenziellen Arbeitgebern direkt im Gespräch zu übergeben. Die Agentur für Arbeit wird mit Berufsberaterinnen vor Ort sein, um die Ausbildungssuchenden bei der Auswahl der richtigen Gesprächspartner zu unterstützen. Organisiert wird die Veranstaltung von Vertretern der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied, der Agentur für Arbeit Neuwied, des Jobcenters Neuwied, der Kreishandwerkerschaft Rhein-Westerwald und ehrenamtlichen Unterstützern.