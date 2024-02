Ausbauen und festigen: Landkreis Neuwied als Wirtschaftsstandort weiter auf Erfolgskurs halten

Bei der gemeinsamen Sitzung von Gesellschafterversammlung und Aufsichtsrat der landkreiseigenen Wirtschaftsförderung-GmbH (WFG) mit Landrat Achim Hallerbach war der Blick zuversichtlich in das Jahr 2024 gerichtet. Foto: Thomas Herschbach

Die Wirtschaftsförderung im Landkreis Neuwied GmbH (WFG) sieht sich laut Pressemitteilung gut gerüstet, um auch in diesem Jahr starke Partnerin in den Feldern Netzwerkarbeit, Projektmanagement und Unternehmensdialog zu sein. „Wir haben viele Potenziale, auf denen wir aufbauen können. Eine tolle Landschaft mit vielen touristischen Anziehungspunkten, erfolgreiche Unternehmen und zahlreiche Top-Leistungsträger, die unsere liebenswerte Heimat bestens stabilisieren, nach vorne bringen und in Szene setzen“, so Landrat Achim Hallerbach. Besonders hebt er den Stellenwert des Landkreises mit seinem „starken Mittelstand und einem guten Gewerbemix auch in der Außenwahrnehmung“ hervor. Die WFG bilde ein maßgebliches Instrument, um diese Potenziale effektiv auszuschöpfen.

Kontaktpflege wichtig

Anlässlich der gemeinsamen Gremiensitzung von Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung gab Geschäftsführer Harald Schmillen den Gremienmitgliedern einen Überblick über die Bandbreite der Handlungsfelder. „Unser Portfolio reicht von den klassischen Themen der Wirtschaftsförderung wie Gewerbe- und Industrieflächenvermarktung, Ansiedlungsunterstützung, Fördermittelberatung und Tourismus bis hin zu zunehmend innovativen Aufgaben wie Standortmarketing, Wissenstransfer, Regionalentwicklung oder Netzwerkarbeit“, so Schmillen.

Einen wichtigen Aspekt in der Fokussierung der WFG bilde die Kontaktpflege mit den Unternehmen in der Region. Wie der WFG-Geschäftsführer erklärt, standen mehr als 85 Erstberatungen, aber auch Firmenbesuche und Unternehmergespräche im Mittelpunkt der Arbeit. Der Ausbau der „Firmenfacetten im Rhein-Westerwald“ habe in diesem Zuge einen wichtigen Beitrag geleistet. Die Zusammenarbeit mit interessierten Unternehmen und deren Präsentation in Bild und Ton führe zu einem besseren Verständnis der Unternehmen und Betriebe im Landkreis und gewähre damit auch einen direkten Vorteil für Berufsneulinge.

Auf Kooperationen setzen

Die Bedeutungen von Kooperationen macht die WFG ebenfalls an den im vergangenen Jahr erstmalig mit der IHK-Regionalgeschäftsstelle Neuwied gemeinsam durchgeführten Unternehmensdialogen sowie dem großen „KI-Tag“ in Kooperation mit dem Mittelstand-Digital-Zentrum Kaiserslautern und der von der Fachkräfteallianz Landkreis Neuwied angebotenen AusbildungsmessePlus auf dem Luisenplatz in Neuwied fest. Auch das gemeinsam mit dem Naturpark Rhein-Westerwald durchgeführte Kooperationsprojekt „Naturgenuss-Partner“ habe sich derart positiv entwickelt, dass es mittlerweile zu den Leuchttürmen in der Regionalvermarktung zähle.

Inzwischen sehen sich die Projektverantwortlichen soweit fortgeschritten, als eigenes Netzwerkangebot und Vermarktungsinitiative aufzutreten, um dem Westerwald inklusive Rheintal in Sachen Qualität und Regionalität ein attraktives Gesicht zu geben. Mittlerweile sind gut 70 Betriebe der Region im Naturgenuss-Partner-Netzwerk organisiert. Sie engagieren sich etwa in Veranstaltungsreihen wie „Advent auf den Höfen“, auf dem Regionalmarkt oder im Westerwälder Landsommer.

Gegenseitiges Vertrauen

Die durch die WFG geleistete Beratung und Unterstützung der Gebietskörperschaften bei der touristischen Arbeit sei stark von gegenseitigem Vertrauen geprägt. Die seit Jahren guten Netzwerkverbindungen zwischen den Kommunen und der WFG sind beispielsweise in die Entwicklung gemeinsamer Projekte und den Besuch von Fachmessen gemündet. Hinzugekommen sind die großen Netzwerktreffen, die Partnern aus allen touristisch relevanten Bereichen als Austauschplattform angeboten werden, so die Verantwortlichen.