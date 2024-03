Plus Neuwied

Auftakt auf dem Neuwieder Luisenplatz: Aktionstage setzen Zeichen gegen Rassismus

Von Jörg Niebergall

i In Neuwied setzen viele Bürger dieser Tage bei der Internationalen Woche gegen Rassismus ein Zeichen. Foto: Jörg Niebergall

Ein starkes Zeichen setzen: Das ist das Ziel der Internationalen Wochen gegen Rassismus, an denen sich auch Neuwied beteiligt. Wir sagen, was in der Deichstadt geplant ist.