Arbeitskampf mit Folgen: Streik der Busfahrer legt am Montag den ÖPNV im Kreis Neuwied lahm

Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag kurzfristig angekündigt, dass die Busfahrer bei den privaten Verkehrsunternehmen am Montag in den Streik treten werden. Von 3 Uhr morgens bis zum Abend soll die Arbeitsniederlegung dauern. Im Kreis Neuwied werden dadurch nicht nur viele Schüler, sondern auch Berufspendler und ältere Menschen betroffen sein.