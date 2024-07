Angriff auf 32-jährige Bendorferin in Neuwied: Polizei sucht Zeugen

Schwerer Angriff auf eine Frau im Bereich der Kunosteinstraße in Neuwied: Der Tatverdächtige, ein maskierter Mann, wird gesucht.

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten.

In Polizei-Westen gekleidete Polizisten. Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild/dpa

Anzeige

Am Donnerstag kam es zwischen 14 und 14.25 Uhr im Bereich der Kunosteinstraße am Rhein in Neuwied zu einem körperlichen Angriff auf eine 32-jährige Frau aus Bendorf.

Diese wurde bei dem Angriff nicht unerheblich verletzt und zur weiteren Versorgung in ein Neuwieder Krankenhaus eingeliefert, teilt die Polizei mit. Die Hintergründe des Angriffs sind derzeit noch unklar. Ein Tatverdächtiger wurde beschrieben als männlich, maskiert, bekleidete mit Handschuhen und einem schwarzen Kapuzenpulli. Dieser soll sich nach der Tat über ein Feld in weiter unbekannte Richtung entfernt haben.

Die Polizei Neuwied sucht nun dringend Zeugen, welche Angaben zur Tat und/oder einem Tatverdächtigen machen können: Tel. 02631/8780.