Am Freitag geht es um die Extrawurst: Neuwieder Currywurstfestival mit besonderer Herausforderung

Vom 26. bis zum 28. Januar ist es so weit, dann beginnt wieder das Currywurstfestival in der Deichstadt – diesmal stehen allerdings ein paar Neuerungen an.

Safranfäden in der Currywurstsoße: Beim Currywurstfestival in der Neuwieder Innenstadt müssen sich Liebhaber des Gerichts von der 08/15-Variante verabschieden. An die 25 raffinierte Soßenkreationen werden an einigen Ständen am kommenden Wochenende geboten. Foto: Franz-Josef Dehenn

„Einmal Currywurst, Pommes, bitte!“ – wenn der kleine oder große Hunger kommt, sind die Worte schnell gesprochen. Ganz so einfach wird es beim Neuwieder Currywurstfestival am kommenden Wochenende, 26. bis 28. Januar, allerdings nicht. Denn dann gibt es an so manchem Stand bis zu 25 raffinierte Soßenkreationen. Von daher „lohnt sich der genauere Blick auf die Menükarte“, rät die Stadt Neuwied in einer Pressemeldung. In diesem Zusammenhang weist die Verwaltung auch daraufhin, dass ein Glanzlicht des Festivals der Extrawurst-Wettbewerb für die ganz Hungrigen sein wird. Dabei gilt es, so viele Currywürste wie möglich zu essen.

Eine geschmackliche Entdeckungsreise durch die Welt der Schokolade bietet am selben Wochenende die Chocolart, die zum Schlendern und Probieren einlädt. „Beide Veranstaltungen auf dem Luisenplatz trumpfen in diesem Jahr wieder mit einem Rahmenprogramm zum Mitmachen auf“, teilt die Stadt weiter mit.

Eröffnungstag beginnt mit einer Challenge der etwas anderen Art

Den Fans der kultigen Wurst wird am Eröffnungstag, 26. Januar, mit der Aktion „Extrawurst 2024“ eine besondere Herausforderung geboten. Beim Wettbewerb für Currywurstfreunde geht es um eine einzige Frage: „Wer schafft es, am ersten Veranstaltungstag die meisten Currywürste zu essen?“ Ausgerüstet mit einer Stempelkarte haben alle Teilnehmer von 11 bis 20 Uhr Zeit, sich durch das vielfältige Angebot der Stände zu probieren. Für jede georderte Wurst gibt es am Imbissstand einen Stempel. Die ausgefüllte Karte muss dann lediglich bis 20 Uhr im Extrawurstbriefkasten im Festzelt landen.

Erhältlich ist die Stempelkarte ab dieser Woche in der Tourist-Information, Marktstraße 59, und im Handel in der Innenstadt sowie am Veranstaltungstag an den Currywurstständen. Und auch, wenn am Ende die Einzelleistung zählt, macht die kleine Herausforderung sicher innerhalb der Gruppe, im Freundeskreis oder der Familie Spaß. „Die fleißigsten Esser werden mit Preisen belohnt“, wirbt die Stadt. „Die Top 3 gewinnen Einkaufsgutscheine in Form von Cityschexs.“

Neben salzigen warten auch schokoladige Versuchungen auf Besucher

Doch damit nicht genug. Auch die Chocolart startet am Freitag mit Mitmachangeboten in das Marktwochenende. Wer sich einmal als Chocolatier versuchen möchte, kann im Innenstadtlabor in der Langendorfer Straße 120 beim Workshop „Kakao & vollwertige Schokolade“ mitmachen. Dort zeigt das Café Wertvoll jeweils um 15 und 16 Uhr für 10 Euro pro Person, wie man gesunde und leckere Snacks mit Kakao selbst herstellt. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, eine Anmeldung per E-Mail an info@cafe-wertvoll.de erforderlich.

Wer dann vor lauter salzigen und süßen Versuchungen mal eine Pause braucht, der kann sich ins Festzelt zurückziehen – oder dort überdacht schlemmen. Auch die Riesenrutsche für die kleinen Genießer bleibt im diesjährigen Konzept erhalten, bei dem beide Veranstaltungen die Fläche kombiniert nutzen.