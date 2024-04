Altstadtfest in Linz: Bummeln bei strahlendem Sonnenschein

Richtig Glück hatten die Besucher des Linzer Altstadtfestes in diesem Jahr, Petrus war wohl doch ein echter Linzer Strünzer und schenkte den Gästen das Beste, das man sich vorstellen kann: strahlenden Sonnenschein und sommerliche Temperaturen. Auf dem Linzer Marktplatz boten zahlreiche Aussteller ihre Waren und ihr Kunsthandwerk an.

Honig aus der Region, Ölgemälde, die von Künstlerhand mit viel Liebe geschaffen wurden, Seifen und Duftkerzen sowie handgemachte Gegenstände aus Leder gab es zu sehen und kaufen. Auch den Gastronomen spielte das gute Wetter zu, kaum ein Sitzplatz im Außenbereich war unbesetzt. Menschen genossen in der bunten Stadt am Rhein die Sonne, den Kaffee und den guten Kuchen und viele andere leckere Speisen. Für die kleinen Gäste hatten Helfer des Linzer Gewerbevereins sogar eigens ein Drehkarussell vor dem Rathaus aufgebaut, das rege in Anspruch genommen wurde. wla