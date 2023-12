Alles neu macht der Januar: Schloßstraße in Neuwied soll „Boulevard-Charakter“ erhalten

Die Schloßstraße wird in den kommenden zwei Jahren komplett neu gestaltet. Dabei werden unter anderem zahlreiche Bäume gepflanzt und ein Radweg installiert. Los geht es in der zweiten oder dritten Januarwoche zwischen der Hermannstraß und der Langendorfer Straße. Foto: Stadt Neuwied/Ulf Steffenfauseweh

Bei Monopoly ist sie bekanntermaßen die Prachtstraße. Und auch wenn in Neuwied die Schloßstraße auch künftig keine Schloßallee sein wird, so geht es doch zumindest ein wenig in diese Richtung: Ab Mitte Januar beginnt nach Angaben der Stadt Neuwied die komplette Neugestaltung der innerstädtischen Straße. Wenn sie in circa zwei Jahren abgeschlossen ist, werden sie 34 neue Bäume und zehn größere Pflanzbeete zieren, kündigt die Verwaltung in einer Pressemitteilung weiter an.

Zudem stehe neben dem Aspekt der Klimawandelanpassung durch eine intensive Begrünung eine multifunktionale Nutzungsmöglichkeit der Straße im Fokus der Maßnahme. Neben dem Autoverkehr sollen insbesondere Radfahrer und Fußgänger ausreichend Raum erhalten und der öffentliche Personennahverkehr mit seinen Haltestellen verbessert werden. Die Stellplätze sollen dabei wie in der unteren Marktstraße im Sommer auch für die Außengastronomie genutzt werden können. Die Leiterin des Stadtbauamtes, Nina Porz, spricht von „Boulevard-Charakter“ und hofft, dass die Neugestaltung auch den impulsgebenden Personen aus dem Netzwerk Innenstadt gefallen wird. Und Oberbürgermeister Jan Einig ist sicher, dass „eine deutliche Aufwertung unserer Innenstadt“ erreicht wird.

Mehr Platz auf der Straße

Ebenfalls neu entsteht dabei ein Radweg. In der Fachsprache ausgedrückt, wird er als einseitiger Zweirichtungsradweg angelegt und durch einen Hochbordstein sowie einen 50 Zentimeter breiten Sicherheitsstreifen von der Fahrbahn getrennt. Die Fahrbahn für den motorisierten Verkehr wird einstreifig und 3,50 Meter breit. Am Fahrbahnrand werden längs zwei Meter breite Parkplätze angelegt. Im Bereich der Langendorfer Straße wird die Fahrbahn um drei Meter aufgeweitet. Dort entstehen drei Bushaltestellen. Außerdem gibt es Platz für Anlieferfahrzeuge.

Die Bauausführung der gesamten Strecke erfolgt in vier Abschnitten. Los geht es mit dem Abschnitt von der Hermannstraße bis zur Langendorfer Straße. Die weiteren Abschnitte sind der Teil bis zur Elfriede-Seppi-Straße, der Kreuzungsbereich mit Elfriede-Seppi- und Kirchstraße sowie der Bereich bis zur Deichstraße. Die Stadtwerke und die Servicebetriebe führen parallel ebenfalls umfangreiche Arbeiten an den Versorgungsleitungen durch. Während der Bauphasen sind Vollsperrungen für den öffentlichen Autoverkehr unvermeidbar.

Verkehrsführung wird neu geregelt

Mit der Neugestaltung der Straße wird auch die Verkehrsführung teilweise neu geregelt. So wird die Schloßstraße im unteren Teilstück von der Deichstraße in Richtung Kirchstraße zur verkehrsberuhigten Einbahnstraße. „Von oben“ kommend, können Autofahrer künftig an der Kreuzung mit der Elfriede-Seppi- und der Kirchstraße nicht mehr geradeaus fahren, sondern müssen nach rechts oder links abbiegen. Die Ampel kann damit entfallen, lediglich zur Elfriede-Seppi-Straße wird eine Fußgängerampel mit Grün-Anforderung entstehen. Die beiden anderen Querungen bekommen Zebrastreifen. Damit entsteht Raum für größere Verkehrsinseln mit umfangreicher Bepflanzung. Außerdem werden das Pflanzbeet vor der Stadt-Galerie vergrößert und die Stützmauer des Treppenaufgangs zum Deich begrünt. Der Schlossvorplatz bleibt unverändert.

Diese Projektbeschreibung hat die Stadtverwaltung am Mittwoch auch schon im sozialen Netzwerk Facebook geteilt. Dort stoßen die Pläne auf gemischte Reaktionen. Während einige Nutzer etwa die Einschränkungen für den Autoverkehr kritisieren, freuen sich andere über die neuen Bäume und Beete. red/hrö