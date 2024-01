Früher bestand für die Einwohner eines Dorfes ein vielfältiges Beziehungsgeflecht von Abgaben und Leistungen. Abgaben wurden zu bestimmten Terminen geleistet. Und zwar aus dem, was Haus und Feld hergab. Für einen Landesherrn, Burgherrn, für ein Kloster oder eine Kirche mussten Arbeitsleistungen erbracht werden. Im 19. Jahrhundert trat an die Stelle der Fronherren die Gemeinde. Bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg waren Fronarbeiten in diesem Sinne durchaus üblich – auch in Leutesdorf.