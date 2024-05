Alfons Mußhoff möchte Bürgermeister von Unkel werden: „Attraktivität unserer Stadt steigern“

Wenn bei der Kommunalwahl am 9. Juni die Bürger in Rheinland-Pfalz zu den Urnen gehen, dann wählen sie nicht nur viele Räte neu, sondern auch in direkter Wahl ehrenamtliche Bürgermeister und Ortsvorsteher von Gemeinden und Städten. Den Kandidaten geben wir die Möglichkeit, sich in einem Steckbrief kurz zu präsentieren. Für den Inhalt sind sie selbst verantwortlich.

Anzeige

Zu meiner Person

Mein Name ist Alfons Mußhoff. Ich bin 66 Jahre. Meine Frau Anna und ich wohnen seit 30 Jahren in Unkel. Wir haben zwei erwachsene Söhne. Bis zu meiner Pensionierung am 1. Dezember 2023 habe ich als Regierungsdirektor im Bundesministerium für Arbeit und Soziales gearbeitet. Das Ehrenamt ist mir wichtig. Ich bin Mitglied in zahlreichen Unkeler Vereinen und stellvertretender Vorsitzender des Scheurener Bürgervereins. 2007 war ich Bürgerkönig in Scheuren. In meiner Freizeit entspanne ich mit Radfahren und Wandern.

Mein politischer Werdegang

Ich bin CDU-Fraktionsvorsitzender, seit 1999 Mitglied des Stadtrates und seit 2004 des Verbandsgemeinderates. Die Unkeler Verwaltung habe ich als Zweiter Beigeordneter der Verbandsgemeinde kennengelernt.

Das sind meine Ziele als Stadtbürgermeister

Ich möchte die Kulturstadt Unkel als attraktiven Wohnort für Jung und Alt und Ziel für Touristen weiterentwickeln.

Dazu gehören: gut ausgestattete Kindertagesstätten und Schulen; attraktive Spielplätze und Sportstätten; Unterstützung der Stiftungsinitiative für einen Fußballplatz mit Kunstrasen; Erhalt unserer historischen Altstadt; Sanierung der Rheinpromenade, die den Charakter unserer einzigartigen Rheinanlage bewahrt; Nutzung der Windkraft und Ausbau der Solarenergie; barrierefreier Ausbau des Bahnhofs Unkel; Realisierung des Baugebietes „Im Brücher“; Wiederinbetriebnahme des Seniorenzentrums Scheuren; Förderung des bürgerschaftlichen Engagements und Unterstützung der Vereine; Zusammenarbeit mit den Gewerbetreibenden und den Kulturschaffenden.

Was wird sich in den kommenden fünf Jahren mit mir als Stadtbürgermeister verändern?

Wir werden die Lebensqualität der Menschen und damit die Attraktivität unserer Stadt steigern. Rheinpromenade und Altstadt laden zum Treffen ein. Unsere Jugend sowie Schulen und Vereine werden einen attraktiven Sportplatz zur Verfügung haben. Im „Brücher“ ziehen erste Familien in ihre neuen Häuser. Einnahmen aus Windkraft verbessern die Haushaltslage der Stadt. Und wir werden uns beharrlich für den barrierefreien Ausbau des Bahnhofs einsetzen.

Das sind meine Ecken und Kanten

Arbeit unterbrechen, um Termine zu erreichen.

Das ist mein politisches Motto

Gemeinsam. Heimat. Gestalten.

Alle Angaben stammen vom Kandidaten.