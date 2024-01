Alfons Mußhoff ist Bürgermeisterkandidat in Unkel: CDU nominiert ihn und eine Stadtratsliste

Alfons Mußhoff ist CDU-Stadtbürgermeister-Kandidat für Unkel. Der Bundesbeamte wurde von den Mitgliedern der CDU Unkel in geheimer Wahl einstimmig zum Spitzenkandidaten für die Kommunalwahlen am 9. Juni aufgestellt. Auch die Bewerberinnen und Bewerber für den Stadtrat erhielten laut Mitteilung sehr gute Stimmergebnisse. Die CDU-Liste wird von Alfons Mußhoff, Wolfgang von Keitz, Knut von Wülfing und Kira Walbröhl angeführt.

Ein starkes Team für Unkel: Das Foto zeigt die Kandidatinnen und Kandidaten der CDU für den Stadtrat mit dem Stadtbürgermeister-Kandidaten Alfons Mußhoff sowie der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und dem CDU-Gemeindeverbandschef Markus Fischer. Foto: Heinz-Werner Lamberz

Mit großer Geschlossenheit geht die CDU Unkel in das Kommunalwahljahr 2024, teilt die CDU in einer Pressemeldung mit. Rund die Hälfte aller Mitglieder konnte Vorsitzender Wolfgang von Keitz bei der Aufstellungsversammlung begrüßen. In Anwesenheit der Landtagsabgeordneten Ellen Demuth und des CDU-Gemeindeverbandsvorsitzenden Markus Fischer wählten die Mitglieder eine „starke CDU-Liste für den Stadtrat“, die aus erfahrenen Ratsmitgliedern, jungen Frauen und Männern, die erstmals kandidieren, sowie aktiven Unterstützern besteht.

Wir setzen auf Sieg, nicht auf Platz. Gemeinsam schaffen wir es, dass die CDU am 9. Juni wieder stärkste Fraktion im Stadtrat wird und wir den Stadtbürgermeister stellen. Alfons Mußhoff

„Wir setzen auf Sieg, nicht auf Platz. Gemeinsam schaffen wir es, dass die CDU am 9. Juni wieder stärkste Fraktion im Stadtrat wird und wir den Stadtbürgermeister stellen“, motivierte Alfons Mußhoff die Mitglieder. „Als Stadtbürgermeister werde ich mich mit Energie und Tatkraft für die Weiterentwicklung unserer Stadt einsetzen – damit Unkel noch lebens- und liebenswerter wird. Ich werde ein offenes Ohr für Ideen, Vorschläge und auch für Kritik haben“, betonte der erfahrene Kommunalpolitiker. Gerade in diesen schweren Zeiten sei Kommunalpolitik besonders wichtig.

In der Stadt gehe es nicht darum, am großen Rad der Politik zu drehen, sondern an vielen kleinen Rädchen, die die Lebenswirklichkeit der Menschen beeinflussen. „In einer Zeit der weltweiten Unsicherheit können wir dazu beitragen, den Menschen ein Stück Halt und Heimat zu geben.“

Liste mit Erfahrenen und Neulingen

Mit folgenden Kandidatinnen und Kandidaten geht die CDU Unkel in die Wahl zum Stadtrat: 1. Alfons Mußhoff, 2. Prof. Dr. Wolfgang von Keitz, 3. Knut von Wülfing, 4. Kira Walbröhl, 5. Christian Efferoth, 6. Martin Bierwirth, 7. Heinz-Peter Müller, 8. Georg Schober, 9. Iris Weber, 10. Korbinian Wester, 11. Sascha Mühlhöfer, 12. Dieter Borgolte, 13. Yilmaz Bebek, 14. Ralf Pointmayer, 15. Julia Wenz, 16. Ewald Buslei, 17. Wilfried Euskirchen, 18. Helmut Bürger, 19. Doris Tillmann, 20. Wolfgang Reeder, 21. Carsten Walbröhl, 22. Dr. Saiedeh von Keitz, 23. Nadine Bierwirth, 24. Willi Heß. red