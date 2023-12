Neuwied

Aktion in der Innenstadt war ein Erfolg: Endgültiger Endspurt für die „Dino-City“ Neuwied

Schon alle Dinos in der Neuwieder Innenstadt gejagt? Wenn nicht, dann ist es Zeit: Denn die wegen des großen Erfolgs verlängerte Aktion von Citymanagement und Stadtmarketing geht jetzt endgültig in den Endspurt. Das gibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.