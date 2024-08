Plus Neuwied

„Aiga Rasch und die geheimen Einblicke“: Neue Ausstellung in der Stadtgalerie

i In der Stadtgalerie in Neuwied werden zeitnah keine Werke von Pablo Picasso, sondern Illustrationen von Aiga Rasch auf Besucher warten. (Symbolfoto) Foto: David Ebener/picture alliance / dpa

In der Deichstadt kündigt sich ein spezialgelagerter Sonderfall an, denn die Herren Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews ermitteln in Neuwied. Dahinter verbirgt sich eine Ausstellung für Fans von der Jugendbuchreihe „Die drei ???“, welche im Zeitraum von Samstag, 12. Oktober, bis einschließlich Sonntag, 26. Januar, in der Stadtgalerie Mennonitenkirche zu sehen ist.