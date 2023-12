Plus Kreis Neuwied Adventsserie: Zwetschgen werden lebendig Wenn meine Mutter, die handwerklich wirklich nicht begabt war, plötzlich Draht, Stoffreste, Pappe, Wasserfarben und vor allem getrocknete Pflaumen und Walnüsse zückte, war klar: Weihnachten steht bald vor der Tür. Im Advent bastelten wir, wie meine Mutter sie nannte, „Back'n Bernmännle“. Von Sabine Nitsch

Ich glaube, das war ihre eigene sprachliche Interpretation von Backpflaumenmännchen, Zwetschgenmännla oder Hutzelmännle, wie sie in verschiedenen Regionen in Deutschland heißen. In Dresden heißen sie Pflaumentoffel. Gemeint sind kleine Männchen, die aus 12 Backpflaumen gebastelt werden. Dabei werden die Pflaumen auf Draht gesteckt, der so gebogen wird, dass Beine und ...