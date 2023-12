Plus Kasbach Adventsserie: Wo es nostalgisch weihnachtet – Zeitreise ins Kasbachtal In einer kleinen Serie stellen unsere Redakteure aus den Redaktionen Neuwied und Ahrweiler ihre Tipps für eine besinnliche Adventszeit vor. Von Sabine Nitsch

An den Adventswochenenden ist ein Ausflug zum nostalgischen, kleinen Weihnachtsmarkt in der „Alten Brauerei“ im Kasbachtal wie eine Zeitreise für die ganze Familie. Historische Zirkuswagen, offene Feuerstellen und nostalgische Stände machen Lust auf gemütliches Verweilen bei heißem Glühwein, Eierpunsch und weihnachtlichen Leckereien. Die „Kolonialwarenhandlung“, die heute noch so aussieht wie vor ...