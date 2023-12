Plus Region Adventskalender: Überstunden für das Christkind In einer kleinen Serie stellen unsere Redakteure aus den Redaktionen Neuwied und Ahrweiler ihre Tipps für eine besinnliche Adventszeit vor. Von Daniel Dresen

Ende der 1990er-Jahre gab es einen Heiligabend, an dem der Familienfriede arg bedroht war. Was war passiert? Unter der alljährlichen Masse an Geschenken befand sich im besagten Jahr etwas, das eine absolute Neuheit im Spielzeugparadies der Gebrüder Dresen war: ein Game Boy. Nein, nicht das Schmuddelheft aus Amerika, sondern die ...