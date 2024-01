Gefrierender Regen und Schnee brachten am Mittwochabend den Verkehr auf der A3 bei Neustadt/Wied zum Erliegen. Laut der Polizeiautobahnstation Montabaur waren davon etwa 2000 Menschen betroffen. In der Nacht übernahm die Feuerwehr die Versorgung der Menschen, die in der Kälte ausharren mussten. Erst gegen 3.50 Uhr war zumindest eine Fahrspur wieder befahrbar.