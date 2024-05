90-Jähriger aus Bad Hönningen wird vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Wie die Polizei Linz am Montagnachmittag mitteilt, wird der 90-jährige Alfred Karl Kurt Weber aus Bad Hönningen vermisst. Die bisherige Suche der Polizei verlief ohne Erfolg, heißt es in einer Mitteilung der Beamten.

Wie aus der Mitteilung weiterhin hervorgeht, wollte der Betreuer den Senior in dessen Wohnung besuchen, traf ihn dort jedoch nicht an. Das Mobiltelefon habe in der Wohnung gelegen. Der 90-Jährige ist leicht dement, insgesamt jedoch orientiert und könne sich ohne Hilfsmittel fortbewegen, heißt es. Er leide an Herzrhythmusstörungen und nehme blutverdünnende Medikamente ein.

Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Erfolg. Hinweis auf den möglichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Die Polizei veröffentlicht folgende Personenbeschreibung:

90 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, geht leicht gebeugt, eher schlank, wenige vorhandene seitlich weiße Haare (Halbglatze), er trägt möglicherweise eine graue Kordhose, schwarze Schuhe, Pullover.

Hinweise nimmt die Polizei Linz unter Tel. 02644/943 111, die Polizei Neuwied unter 02631/8780 oder 02631/878 210 entgegen.