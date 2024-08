Wittgert

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der BAB3 in Fahrtrichtung Köln

Am Mittwoch, den 14.08.2024, gegen 20:14 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln, in Höhe des Betriebskilometer 74,5 KM zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Kleintransporter.