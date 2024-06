145 000 Bürger dürfen im Kreis Neuwied abstimmen: Fast jeder Vierte wählt per Brief

Rund 145.000 Frauen und Männern sollte inzwischen eine Wahlbenachrichtigung für die Kommunalwahlen am 9. Juni zugegangen sein. Und: Viele von ihnen haben schon jetzt Briefwahl beantragt.

Landrat und Kreiswahlleiter Achim Hallerbach, der stellvertretende Kreiswahlleiter Florian Nußbaum (links) und Kai Kambeck vom Referat Wahlen sind auch auf die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 gut vorbereitet.

Landrat und Kreiswahlleiter Achim Hallerbach, der stellvertretende Kreiswahlleiter Florian Nußbaum (links) und Kai Kambeck vom Referat Wahlen sind auch auf die Europa- und Kommunalwahlen am 9. Juni 2024 gut vorbereitet. Foto: Thomas Herschbach

Anzeige

„Wie wir mit Stand vom 23. Mai bei den Verbandsgemeinden und der Stadt Neuwied ermitteln konnten, haben die Verwaltungen bis dahin rund 43.000 Wahlscheine erteilt“, stellt der stellvertretende Kreiswahlleiter Florian Nußbaum fest. Damit habe bereit

s jetzt jeder vierte Wahlberechtigte einen Wahlschein beantragt. Demgegenüber wählten bei der Europawahl 2019 am Ende 37.859 Stimmberechtigte mit Wahlschein. Damit dürfte der Anteil der Briefwähler im Vergleich zu 2019 in jedem Fall übertroffen werden.

Werbung für die Wahl

Welche Form der Stimmabgabe auch gewählt werde, so Landrat Achim Hallerbach, die Wahrnehmung des Wahlrechts an sich sei die wegweisende Größe: „Unsere demokratische Grundordnung muss gelebt werden. Demokratie und freie Wahlen sind lange noch nicht selbstverständlich auf dieser Welt.“ Auch für ein geeintes und starkes Europa sei es wichtig, seine Stimme abzugeben. Am 9. Juni findet auch die Europawahl statt.

Wer noch die Option der Briefwahl für die anstehenden Wahlen wahrnehmen möchte, muss zunächst die Briefwahlunterlagen in den Rathäusern der Stadt Neuwied beziehungsweise der Verbandsgemeinden beantragen.

Kreis, Stadt und VGs zählen aus

Am Wahltag werden die Briefwahl-Unterlagen der Europawahl aus den Verbandsgemeinden vom Kreis ausgezählt; für das Stadtgebiet ist die Stadtverwaltung Neuwied zuständig. Die Briefwahl der Kommunalwahlen – einschließlich der Kreistagswahl – wird durch die Verbandsgemeinden und die Stadtverwaltung Neuwied ausgezählt.

Die Ergebnisse der Europawahl und der Kreistagswahl können im Anschluss an die jeweiligen Ergebnisauszählungen unter der Adresse www.kreis-neuwied.de nachverfolgt werden.