100 Teilnehmer kommen: Messe eröffnet Frauen in Neuwied neue Perspektiven für berufliche Zukunft

Viele interessierte Frauen kamen ins Mehrgenerationenhaus Neuwied, um sich inspirieren, aber informieren zu lassen. Foto: Arbeitsagentur/Amelie Enderle

„Sie alle haben Potenzial – nutzen Sie den heutigen Tag, um sich zu informieren und beraten zu lassen. Und tragen Sie es gerne weiter. Nutzen Sie Ihre Chancen.“ Mit diesen Worten eröffnete die Schirmherrin Isabelle Fürstin zu Wied den diesjährigen Fraueninfotag im Mehrgenerationenhaus Neuwied. Frauen zu motivieren und ihnen Mut zu machen, sich zu entwickeln und die eigenen Fähigkeiten zu nutzen, das ist der Fürstin ein Herzensanliegen. Früh verwitwet mit drei kleinen Kindern, weiß sie selbst, wie schwer es sein kann, Beruf und Familie zu meistern und wie wertvoll es ist, Hilfe und Unterstützung zu bekommen, geht aus einer Pressemeldung der Agentur für Arbeit hervor.

Die Bedeutsamkeit des Fraueninfotages unterstrichen auch Landrat Achim Hallerbach, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit, Stefanie Adam, sowie der Bürgermeister der Stadt, Peter Jung, die die Messe besuchten und von dem Konzept der Veranstaltung überzeugt sind.

Infotag mit persönlichen Gesprächen

Über 100 Frauen kamen, um sich zu informieren, inspirieren und beraten zu lassen. Es brauche gute Konzepte, denn auf die Frauen kann am Arbeitsmarkt alleine schon wegen des Fachkräftemangels nicht verzichtet werden, so die Agentur für Arbeit. Das Besondere des Fraueninfotages seien die kurzen Wege und die Möglichkeit, direkt und konkret im persönlichen Gespräch beraten zu werden.

Themen wie berufliche Neuorientierung, Weiterbildung finanzieren, Teilzeitausbildung, Inklusion, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Sprachförderung, Anerkennung pädagogischer Abschlüsse: „Für jede Lebensphase und die damit verbundenen Herausforderungen haben wir passende Unterstützungsangebote für die Frauen“, betont Wiebke Birk-Engel, Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt der Agentur für Arbeit Neuwied. „Das Konzept ist aufgegangen. Fachliches Know-how konnte sowohl in den Vorträgen als auch an den Informationsständen an die Frau gebracht werden“, so Daniela Kiefer, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Neuwied. Die Veranstalterinnen zeigten sich zufrieden und freuen sich darauf, dieses Erfolgskonzept auch im nächsten Jahr wieder durchzuführen.