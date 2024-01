Plus Eitorf/Region 100 Menschen aus der VG Asbach betroffen: Ist der ZF-Standort Eitorf noch zu retten? Im Werk des Automobilzulieferers ZF in Eitorf werden Stoßdämpfer hergestellt – die Frage ist nur: wie lange noch? Der Standort schreibt seit Jahren rote Zahlen und steht auf der Kippe. Mit knapp 700 Beschäftigten ist ZF ein großer und wichtiger Arbeitgeber in der Region. Und nun teilt die Konzernspitze laut Medienberichten mit, dass eine Rettung des Standorts Eitorf gescheitert sei. Von Daniel Rühle

Rückblick: Bereits Ende 2022 hatte der Konzern seine Absicht erklärt, das Werk in Eitorf Ende 2025 zu schließen. Dem Unternehmen ging es alles andere als rosig. Durch Arbeitsniederlegungen und Proteste auch an anderen Standorten des Konzerns im ganzen Land konnte die ZF-Spitze wieder an den Verhandlungstisch für eine sichere Zukunft ...