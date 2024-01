Plus Lieg Zweckverband vor der Auflösung: Lieg soll die Kita-Trägerschaft übernehmen Die Kindertagesstätte (Kita) in Lieg wird in die Trägerschaft der Ortsgemeinde Lieg übergehen. Bei der Sitzung des Kindergartenzweckverbandes Lahr-Lieg-Zilshausen haben sich die drei beteiligten Ortsgemeinden auf eine entsprechende Zweckvereinbarung geeinigt, die nun von den drei Gemeinderäten noch beraten und beschlossen werden muss. Von Dieter Junker

„Die Mitglieder sind sich einig, dass der Zweckverband langfristig aufgelöst und die Trägerschaft an der Kita in Lieg auf die dortige Ortsgemeinde übergehen soll“, so der Verbandsvorsteher Christian Keimer, der auch Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kastellaun ist. Nun seien die Gemeinderäte dran, darüber zu entscheiden, was kommt. Die drei Gemeinden diskutieren schon ...