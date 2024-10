Traben-Trarbach

Zimmer brennt in Traben-Trarbach: Keine Verletzten

i Starker Rauch kommt aus einem Gebäude an der Grabenstraße in Trarbach. Foto: Kevin Schößler

Ein Zimmerbrand an der Grabenstraße in der Moselstadt Traben-Trabach ist Polizei und Feuerwehr am Freitagmorgen gegen 10 Uhr gemeldet worden.